原油確保に向け、高市総理や閣僚らが世界を飛び回る一方で、この危機をビジネスチャンスと捉えている企業もあるようです。都市鉱山ならぬ“都市油田”とは何なのでしょうか。取材しました。【写真で見る】プラスチックごみが“都市油田”に？GWに資源外交 総理も奔走 “原油確保”なぜ日本が支援？このゴールデンウイークも、政府は緊迫する中東情勢への対応に奔走していました。5月分の代替調達でメドがついた原油が、前年比の6割