【モデルプレス＝2026/05/10】嵐の二宮和也が10日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。街中で遭遇した人物を明かし、話題を呼んでいる。【写真】ニノが遭遇した「とんでもないオーラ」の大物◆二宮和也、街中で大物俳優と遭遇二宮は「さっきコンビニから出たらとんでもないオーラを感じる方を見たら岡田准一氏がいました」と街中で偶然、俳優の岡田准一と会ったことを報告。続けて「久しぶりに街で芸能人に会いました」と明かしてい