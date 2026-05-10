ワカモノリサーチは、全国の現役高校生・男女478人を対象に「好きな佐藤健さんの出演ドラマ」に関するインターネット調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：『義母と娘のブルース』2位は、2018年7月期に放送された『義母と娘のブルース』（TBS系）でした。佐藤健さんは、物語の台風の目となるパン屋「ベーカリー麦田」の店長・麦田章役を演じました。い