高橋大輔さんが主演、座長を務めてきた、フィギュアスケートと日本文化が融合した氷上総合エンタテインメント「氷艶」シリーズ。そこで競演してきたスケーターと歌手や役者など、異なるルーツを持つ表現者たちが氷の上で溶け合い、共鳴しながら演技するアイスショー「The MELT -Cross of Roots-」が5月2日から5日まで新横浜スケートセンターにて、全12公演行われた。ライターの田中亜紀子さんが2回に分けてレポートする第1回は、昨