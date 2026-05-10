志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第5話が10日に放送。拓人（京本大我）がミンソク（志尊）に宣戦布告をする。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第5話桃子（仁村紗和）の近くで眠る拓人（京本大我）本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈