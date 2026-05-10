「関西学生野球、近大１−０同大」（９日、ほっともっとフィールド神戸）第６節の１回戦２試合が行われ、近大と立命大が先勝した。近大は同大に１−０で勝利。今秋ドラフト候補の先発・宮原廉投手（４年・崇徳）が８回３安打無失点と好投した。立命大は京大を８−０で下した。エースの役目をしっかり果たした。近大・宮原が粘り強い投球で勝利へ導いた。初回２死で二塁打を浴びたが、先制点を許さず。以降も安打や四死球で走