◇東京六大学野球第5週第1日東大2―1法大（2026年5月9日神宮）1回戦2試合が行われ、東大は2―1で法大に先勝。最速144キロ左腕・松本慎之介投手（3年）が強力打線を抑え、初の完投勝利をマークした。野球人生初の完投勝利を挙げた東大・松本慎は、最後の打者を空振り三振に打ち取ると、両手を掲げて吠えた。126球を投げて7安打1失点、3奪三振。強力法大打線を抑え込み「めっちゃ気持ち良かった。インコースを突けたし、