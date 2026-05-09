グラビアアイドル・山田あい(22)が、4月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】サイズUP！美体にさらに磨きをかけた山田あい 撮影は初めて訪れたという宮古島で行われた。自身のインスタグラムにオフショットも掲載し「初宮古島海綺麗すぎたウミガメにも沢山会えたのー！」としっかり満喫したことを明かした。 花柄、ニットタイプ、白の肩ひもなしタイプなど、面積小さめの衣