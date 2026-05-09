長きにわたり愛される映画『正直不動産』で、登坂不動産の営業部長・大河真澄を演じるシソンヌ・長谷川忍。主演の山下智久や福原遥らが現場で見せた驚きのアドリブ合戦の裏側から、長谷川の出演シーンにまつわる自虐的なアピールまで、たっぷりと語ってもらった。【写真】リハが3回あったら3回とも芝居を変えてくる主演・山下智久いつしか共演者も巻き込む自由演技の場に不動産業界のリアルを描き、長く愛され続ける本シリーズ。共