俳優の白石麻衣が9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。きょう9日午後9時に自身のYouTubeチャンネル「my channel」にて乃木坂46・梅澤美波とのコラボ動画を公開することを明かした。【写真】白石麻衣＆齋藤飛鳥、乃木坂46卒業後初共演の2ショット白石はストーリーズにて「本日21時my channel」とのコメントとともに、「白石×梅澤コラボ前半」「卒業控えた梅澤美波と衣装倉庫で思い出＆本音トーク」と書かれた、2