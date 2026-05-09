なかなか治らない猫の腸疾患、その正体とは 猫が慢性的な下痢や嘔吐、食欲不振を示すとき、「お腹が弱い体質」「フードが合っていないだけ」と考えられがちです。確かに、食事内容が原因となるケースは多く、療法食への切り替えで改善する猫も少なくありません。しかし中には、食事を変えても症状が続いたり、一時的に良くなってもすぐ再発したりする猫がいます。このような場合、背景に「慢性腸症」や「炎