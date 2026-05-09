歌手和田アキ子（76）は9日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。「父の日」「母の日」に関しての私見を口にした。放送では、10日の「母の日」が話題になったが、和田は「母の日」に比べると、何を贈るかなどの観点から「『父の日』はなんでこんなに関心が薄くなったんだろう」と、口にした。ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正が「お母さんの存在が