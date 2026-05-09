オープンイヤー型イヤホンメーカーのShokz Japanは、ニッポン放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中の深夜ラジオ番組「オールナイトニッポン」への番組協賛を、5月5日より開始したことを発表した。 （関連：ラジオCMは、山口一郎が出演する2パターン（各20秒）で放送時間中にオンエア） 協賛枠は毎週火曜日25時から27時（水曜午前1時から3時）の放送。番組内では