阪神の元山飛優内野手（27）が9日、DeNA戦の試合前練習で1軍に合流した。このまま出場選手登録される可能性が高い。元山は昨オフに西武を戦力外となり阪神に加入。開幕は2軍で迎えたが、ここまで2軍公式戦で打率・313、直近3試合連続安打と好調だった。内野の複数ポジションを守れるユーティリティー。ここから存在感を示していく。