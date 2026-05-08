「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントの前日会見が８日、行われ、朝倉の暴走族時代の特攻隊長、しょーたは“富山の暴走喧嘩野郎”ＫＫ我流と激突。ＫＫ我流から「ぬるま湯につかってるけど、もうのぼせただろ？」と煽られると、しょーたは「なに？殴りあいしたいの、明日？いいよ。しましょう。殴り合いを」と余裕たっぷりにうなずいた。しょーたは現在５連勝