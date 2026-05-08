アイドルグループ・＝LOVEが、8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に出演。＝LOVEの新曲「お姫様の作り方」の歌詞の一部が、この日共演したSnow Manがきっかけに誕生したことを明かした。【写真】ハート？「劇薬中毒」Wセンターで肩を寄せ合う野口衣織＆佐々木舞香この日、＝LOVEは新曲2曲を披露。そのうちの1つ、齋藤樹愛羅がセンターを務める「お姫様の作り方」について、「お風呂が沸きました▽」（