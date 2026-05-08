Appleは2024年に独自のパーソナルAIである「Apple Intelligence」を発表し、iOS 18でApple Intelligenceの「進化したSiri」も利用可能となる予定でしたが、進化したSiriは開発が難航していることが繰り返し報じられ2026年までリリースが延期したことが告知されていました。この延期により、「Apple Intelligence機能の利用可能性について顧客を誤解させた」としてAppleは集団訴訟を提起されており、和解のため2億5000万ドル(約390