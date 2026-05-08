守田英正は今年６月にポルトガルの名門スポルティングとの契約が満了を迎える。去就が注目を集めるなか、田中碧が所属するイングランドの古豪リーズへの移籍が決定的という報道もある。ただ、リーズの地元メディア『YORKSHIRE EVENING POST』がそれを否定した。そもそもポルトガルメディア『A BOLA』が今月６日、「リーズ移籍がほぼ確実。モリタ獲得間近」と見出しを打った記事を掲載。こう報じた。「モリタは最近スポルティン