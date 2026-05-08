映画『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の公式Xにて謎解き動画が公開された。全部で5つの変化があり、難易度の高さが「サイゼリヤの間違い探し並みに難しい」とネット上で話題になっている。【動画】めっちゃ難しい！あと1つ分からん…公開された『プリキュア』謎解き映像謎解き動画は、解禁されたビジュアルをモデルに、Xでは「よーく見ると、何かが変わっている！？5つの変化を見つけよう！」とビジュアルの一部が徐々に変