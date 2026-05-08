11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が8日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）のレッドカーペットに登場した。【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡西は「ヘッドライナーとしてふ