俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が7日、自身のインスタグラムを更新。「村井家のシルバーな夕食」と称し、夫婦で過ごす時間の食卓を披露した。【写真】「冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを…」音無美紀子が披露した“村井家の夕食”音無は「今夜は、冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを二人で食べるには、、、そうだ、鰻の蒸し寿司だ！」とつづり、彩り豊かな夕食写真を投稿。酢飯に刻んだうなぎ