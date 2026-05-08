Mori Calliopeの新曲「黎明Compass」が5月16日13時よりデジタルリリースすることが決定した。本楽曲は5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開となる『機動警察パトレイバー EZY』のオープニング主題歌。今回のリリース決定にあわせコラボレーション・ティザー映像も公開されている。◆◆◆■Mori Calliope本人コメント全文（『機動警察パトレイバー EZY』オープニングテーマ担当について）みなさんこんにち