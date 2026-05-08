ジーコ氏が北中米W杯を控える森保ジャパンに期待元日本代表監督で現在鹿島アントラーズのクラブアドバイザーを務めるジーコ氏が5月8日、鹿嶋市内にあるクラブハウスで取材に応じた。北中米W杯を控える森保ジャパンが「ベスト4まで進むことは自分の中で、揺るぎなく思っている」と期待を寄せた。北中米W杯まで残り約1か月。ジーコ氏は大会初制覇を狙う森保ジャパンについて「大会近づいてきて中心選手が大きな怪我をしてしまう