9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』が、公開9日間で興行収入16億円、観客動員117.7万人を突破したことが明らかになった。あわせて、福田組ではおなじみのムロツヨシ、佐藤二朗、宅麻伸の出演情報が解禁された。【動画】アクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロするアクションメイキングPV第2弾鈴木祐斗による同名漫画を、福田雄一監督のもとで実写化。全ての悪党が恐れる凄