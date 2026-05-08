『SAKAMOTO DAYS』隠し玉!?ムロツヨシ＆佐藤二朗＆宅麻伸の出演を公表 興収は16億円突破
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』が、公開9日間で興行収入16億円、観客動員117.7万人を突破したことが明らかになった。あわせて、福田組ではおなじみのムロツヨシ、佐藤二朗、宅麻伸の出演情報が解禁された。
【動画】アクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロするアクションメイキングPV第2弾
鈴木祐斗による同名漫画を、福田雄一監督のもとで実写化。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営み、平和に暮らしていた。しかし、坂本に懸賞金がかけられたことをきっかけに、世界中から殺し屋たちが来襲。愛する家族との平和な日常を守るため、再び戦いに身を投じることになる。
主人公・坂本太郎を演じる目黒は、特殊メイクによる“ふくよかな坂本”と、本気モードで痩せた“殺し屋時代の坂本”という二面性を演じ分けている。そのほか、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎らが出演。公開後、X（スラー）を演じるシークレットキャストとして、志尊淳の出演情報が発表され、大きな話題を呼んだ。
今回新たに3人の出演を公表。ムロはピザカッターを武器にする殺し屋・ピッツァ中島役、佐藤はランボー風の殺し屋役として登場。宅麻は、シン（高橋）とルー（横田）が喧嘩している最中に坂本商店へ訪れる客を演じる。
ムロは「強く記憶にのこっているのは、あのカラダのSAKAMOTOがある時近づいてきて、『ムロさん。この作品に参加していただいてありがとうございます』と私に言ってくれたのです。一つ残念なのは、わたしはSAKAMOTOさんとはご一緒しましたが、SAKAMOTOさんの中？本来の彼？とは顔を合わせてないのです。それはそれで凄くないですか？」と、特殊メイク姿の目黒との撮影を回想。
佐藤も「唯一悔やまれるのは、僕の撮影は1日のみで、目黒蓮くんの素顔を拝めなかったことです。でも目の奥の輝きが半端なかったです」とコメントした。
一方、福田監督作品『勇者ヨシヒコ』シリーズ以来の参加となった宅麻は、「やっと福田監督に会えた！会えた歓びと目黒くんの姿に驚きを隠せず待ち時間の記憶はない。ヨシヒコ以来の再会にほんのちょっとの出演！もっと現場に居たかった！うれしかった」と興奮気味に語っている。
SNS上では、「アクションとコメディのギャップがすごくて、あっという間に見終わった！」「子どもから大人まで楽しめる映画！」「各キャラクターの再現度がすごい！」と好評の声が続出。さらに5月9日からは入場者プレゼント第2弾の配布も決定しており、勢いはさらに加速しそうだ。
【動画】アクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロするアクションメイキングPV第2弾
鈴木祐斗による同名漫画を、福田雄一監督のもとで実写化。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営み、平和に暮らしていた。しかし、坂本に懸賞金がかけられたことをきっかけに、世界中から殺し屋たちが来襲。愛する家族との平和な日常を守るため、再び戦いに身を投じることになる。
今回新たに3人の出演を公表。ムロはピザカッターを武器にする殺し屋・ピッツァ中島役、佐藤はランボー風の殺し屋役として登場。宅麻は、シン（高橋）とルー（横田）が喧嘩している最中に坂本商店へ訪れる客を演じる。
ムロは「強く記憶にのこっているのは、あのカラダのSAKAMOTOがある時近づいてきて、『ムロさん。この作品に参加していただいてありがとうございます』と私に言ってくれたのです。一つ残念なのは、わたしはSAKAMOTOさんとはご一緒しましたが、SAKAMOTOさんの中？本来の彼？とは顔を合わせてないのです。それはそれで凄くないですか？」と、特殊メイク姿の目黒との撮影を回想。
佐藤も「唯一悔やまれるのは、僕の撮影は1日のみで、目黒蓮くんの素顔を拝めなかったことです。でも目の奥の輝きが半端なかったです」とコメントした。
一方、福田監督作品『勇者ヨシヒコ』シリーズ以来の参加となった宅麻は、「やっと福田監督に会えた！会えた歓びと目黒くんの姿に驚きを隠せず待ち時間の記憶はない。ヨシヒコ以来の再会にほんのちょっとの出演！もっと現場に居たかった！うれしかった」と興奮気味に語っている。
SNS上では、「アクションとコメディのギャップがすごくて、あっという間に見終わった！」「子どもから大人まで楽しめる映画！」「各キャラクターの再現度がすごい！」と好評の声が続出。さらに5月9日からは入場者プレゼント第2弾の配布も決定しており、勢いはさらに加速しそうだ。