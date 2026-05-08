3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」が8日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。特殊能力が使えたら何をしたいかをぶっちゃけた。同番組では「特殊能力が使えたら人前で気持ち良く歌いたい」という視聴者のメッセージを紹介。これを受けて自身の願望を聞かれると、ボーカルの大森元貴は「瞬間移動」とキッパリ。「移動がもう…」と顔をしかめ、「いっちゃん嫌いなんです」とぶっちゃけた。全国ツアーなどでの移