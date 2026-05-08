5月10日の母の日を前に、カーネーションなどの花を飾り付けた熊本市電（路面電車）が走っています。 【写真を見る】あさって母の日「優しい気持ちになる」"カーネーション電車" 熊本市 これは、熊本市交通局が母の日に合わせた毎年の車内装飾で、今年は運行車両の半分ほどの10車両に、カーネーションやカスミソウなど、熊本県内で生産された花を飾っています。 最終日には花を持ち帰るこ