弘進は4月1日、型式認定取得済み・CYKEの折りたたみ可能なハイスペック電動アシスト自転車「Kingfisher(キングフィッシャー)」を発売した。電動アシスト自転車「Kingfisher(キングフィッシャー)」同モデルは、都市生活に最適化された「トライフォールド構造」を採用し、約73cm×37cm×70cmという世界最小クラスのコンパクトな折りたたみサイズを実現している。サイズイメージ250Wのミッドドライブモーターを搭載しており、最大約60