世界最小クラスの折りたたみ電動自転車「Kingfisher」発売。本格走行と収納性を両立
弘進は4月1日、型式認定取得済み・CYKEの折りたたみ可能なハイスペック電動アシスト自転車「Kingfisher(キングフィッシャー)」を発売した。
電動アシスト自転車「Kingfisher(キングフィッシャー)」
同モデルは、都市生活に最適化された「トライフォールド構造」を採用し、約73cm×37cm×70cmという世界最小クラスのコンパクトな折りたたみサイズを実現している。
サイズイメージ
250Wのミッドドライブモーターを搭載しており、最大約60Nmのトルクにより、坂道でも自然で力強いアシストを体感できる。一般的なハブモーターとは異なり、より"自転車らしい走り"を楽しめるのが特徴。航続距離は最大約88kmと長く、通勤から週末のロングライドまで幅広く対応できる。
高性能ミッドドライブモーター搭載
フレームには衝撃吸収性と耐久性に優れたクロモリ(クロムモリブデン鋼)素材を使用し、雨天でも安心の油圧ディスクブレーキを備える。
高耐久クロモリ鋼フレーム
快適性とスマート機能も充実しており、通気性の高いサドルやパンク耐性タイヤ、内装3段変速や防水仕様のOLEDディスプレイを搭載した。
カラーはブラック、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開で、価格は27万4,780円。
カラー
電動アシスト自転車「Kingfisher(キングフィッシャー)」
同モデルは、都市生活に最適化された「トライフォールド構造」を採用し、約73cm×37cm×70cmという世界最小クラスのコンパクトな折りたたみサイズを実現している。
250Wのミッドドライブモーターを搭載しており、最大約60Nmのトルクにより、坂道でも自然で力強いアシストを体感できる。一般的なハブモーターとは異なり、より"自転車らしい走り"を楽しめるのが特徴。航続距離は最大約88kmと長く、通勤から週末のロングライドまで幅広く対応できる。
高性能ミッドドライブモーター搭載
フレームには衝撃吸収性と耐久性に優れたクロモリ(クロムモリブデン鋼)素材を使用し、雨天でも安心の油圧ディスクブレーキを備える。
高耐久クロモリ鋼フレーム
快適性とスマート機能も充実しており、通気性の高いサドルやパンク耐性タイヤ、内装3段変速や防水仕様のOLEDディスプレイを搭載した。
カラーはブラック、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開で、価格は27万4,780円。
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