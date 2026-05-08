新車99万円！ ダイハツ「“4人乗り”軽セダン」に大注目！クルマの価格が右肩上がりに上昇し続ける昨今において、新車価格が100万円を切るグレードを用意し、なおかつWLTCモードで25.0km／Lという、マイルドハイブリッド車も顔負けの驚異的な低燃費を叩き出すクルマが存在します。それが、ダイハツが誇るベーシックカー「ミライース」です。【画像】これが新車99万円のダイハツ「軽セダン」です！ 画像で見る（51枚）昨今の