2027年度前半の国内導入が決定日産は2025年秋開催の「ジャパンモビリティショー2025」会場で、新型「パトロール」を2027年度前半に国内導入すると正式に発表しました。パトロールは、日産が誇る高級本格派クロカンSUVです。【画像】これが「全長5.3m超え」の大型“3列シート”SUV「新型パトロール」です！ 画像で見る（30枚以上）北米では「アルマーダ」、高級ブランド「INFINITI（インフィニティ）」からも派生モデル「QX80