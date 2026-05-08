2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。社会部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/06/29）。【画像】天下一品から離反した“愛弟子”の正体＊＊＊全国で200店以上を展開するラーメンチェーン「天下一品」が、6月末をもって都内23店舗のうち7店舗を閉店する。なお同ブランドは昨年6月にも6店舗を閉鎖しており、1年間で都内の店舗数がほぼ半減したことになる。大量閉店が話題になっ