トランプ米大統領によるイラン攻撃をきっかけに、原油価格の高騰や物流の混乱は、世界に広がっている。ドバイ（UAE）に暮らす歌手で女優の倉沢淳美に、現地のリアルな現状を聞いた（以下、本人談）。※2026年2月28日、ドバイに、イランから飛来したとみられるドローンが落下しました。本当にショックで、それ以来、恐怖とストレスのなかで毎日を過ごしてきました。日常が一変する瞬間を目の当たりにして、この状況をどう乗り越