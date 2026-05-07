国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が、4月30日にTOKYO NODE HALLにて開催された。ゲストとしてアンバサダーの中島健人と畑芽育、MCにクリス・ペプラー、住吉美紀が登壇した。 （関連：【画像】中島健人ら登壇『MAJ 2026』ノミネート作品発表会の模様） 『MUSIC AWARDS JAPAN』は、アーティストら5,000人の音楽人が選ぶ国際音楽賞として、日本の音楽をアジア、そし