ギターの音が出ない――。だが、この日の安田章大は違った。「アカペラでいくわ。これもフェスやから」。マイク一本で即興の歌を紡ぎ始めた瞬間、横浜アリーナは静寂に包まれた。そして曲が終わると満員の観客から湧き上がったのは、割れんばかりの拍手と歓声だった。5月2日に横浜アリーナで開催された『The ONE〜一音一生〜』。SUPER EIGHT の安田章大が総合プロデュースを手がけたこの音楽イベントは、一つのグループではなく同