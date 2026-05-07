お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、6日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演。子供の頃に流行した“都市伝説”について語った。同番組では、1980年代生まれのお笑い芸人が集まり、懐かしのグッズやエピソードで共感度を競う「一番エモいの出そうぜ！」を企画。この日は「アインシュタイン」河井ゆずる、「相席スタート」山添寛、お笑い芸人・みなみかわ、とにかく明るい安村が登場した。そ