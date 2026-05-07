FUJIBASEが、自身初となるEP『ム』を6月19日（金）に配信リリースすることを発表した。EPタイトル『ム』は、今のFUJIBASEの中に在る【無】【夢】から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たタイトルとなっている。収録曲は、フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」主題歌に抜擢され話題を呼んだ「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレー