セガは7日、新作ゲーム『STRANGER THAN HEAVEN』の新情報を発表した。主要キャストとして、城田優、ディーン・フジオカ、Snoop Dogg、穂志もえか、Tori Kelly、大塚明夫、西岡徳馬、藤原聡（Official髭男dism）、Cordell Broadus、Ado、菅原文太さんが出演する。Adoは、初めてゲームキャラの声を務める。【画像】Adoが声担当するゲームキャラ！『STRANGER THAN HEAVEN』の場面カットAdoは公式Xにて「龍が如くスタジオの新作 今