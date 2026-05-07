元AKB48鈴木優香、最新写真集 三つ編み×花柄ビキニで存在感…黒レースの水着も
YouTuberとして活動する鈴木優香のデジタル写真集『In Bloom』が、2026年5月7日にリリースされた。3ヵ月連続で展開するシリーズの第2弾となり、清楚さと色気が同居する多彩な表情を収めた1冊に仕上がっている。
【別カット】ドキドキ…透けるドットシャツで振り向く鈴木優香
鈴木優香は2000年8月15日生まれ、静岡県出身。2021年にAKB48を卒業後、YouTuberとして活動を開始し、公式チャンネルは登録者数50万人を超える人気を集めている。
今作『In Bloom』では、タイトルの通り“花”をモチーフにしたビジュアルが特徴。花柄のビキニに三つ編みを合わせた可憐なスタイルや、黒レースの水着で見せる大人びた表情など、幅広い魅力を披露している。飾りすぎない自然体の美しさと、確かな表現力によって生まれる雰囲気は、鈴木ならではのものだ。
また、本人も「前作に続き、今回のデジタル写真集も素敵な作品に仕上がりました。今の自分らしさがたくさん詰まっているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメント。お気に入りカットについては「三つ編みをしている紫の水着の写真」と明かし、ファンに向けて「みなさんのお気に入りも、ぜひ教えてください」と呼びかけている。
【別カット】ドキドキ…透けるドットシャツで振り向く鈴木優香
鈴木優香は2000年8月15日生まれ、静岡県出身。2021年にAKB48を卒業後、YouTuberとして活動を開始し、公式チャンネルは登録者数50万人を超える人気を集めている。
また、本人も「前作に続き、今回のデジタル写真集も素敵な作品に仕上がりました。今の自分らしさがたくさん詰まっているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメント。お気に入りカットについては「三つ編みをしている紫の水着の写真」と明かし、ファンに向けて「みなさんのお気に入りも、ぜひ教えてください」と呼びかけている。