総括記事の“トレンド”4月21日に高市早苗政権が発足半年を迎えるにあたって、メディアはこぞって総括記事を出していた。「数の力と高い支持率」「側近や党内重鎮との溝」「SNSを駆使」……などといった観点からの指摘や批判が少なくなかった。高市首相はこういった内容をどう受け止めたのか。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」「この半年を振り返って誰が見てもわかることですが、