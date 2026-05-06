くりぃむしちゅー・上田晋也が司会を務めるテレビ朝日系「くりぃむクイズミラクル９」が６日放送された。ダイアン・津田篤宏、櫻坂４６・勝又春らがクイズ解答者として出演。勝又は津田チームのメンバーとして、ここ一番の問題で正解するなど、超頭脳派アイドルらしい活躍を見せた。番組中盤、「野菜を１種類だけ一生タダでもらえるなら？」というビンゴ形式の問題中、上田が「勝又さん、春に京大を卒業したんだね？」と突