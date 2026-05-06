MLB Japanが5月4日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）がデッドボールを受ける瞬間の動画を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「#大谷翔平 死球で悲鳴が上がるも…」と投稿されたのはカージナルス戦で打席に立った大谷翔平の姿。スローの変化球を腰に受け