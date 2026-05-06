イラン・イスラム共和国サッカー連盟（FFIRI）のメフディ・タージ会長が、来月に控えるFIFAワールドカップ2026出場について言及した。6日、イギリスメディア『BBC』が同会長のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026アジア最終予選を突破したイラン代表は、本大会出場権を獲得した。しかし、2月下旬にアメリカ合衆国とイスラエルがイランに対して大規模な軍事作戦を実施したことにより中東情勢が緊迫。グループステージ