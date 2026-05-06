秋田朝日放送 今年度始まった県の移住促進策「秋田移住ブーストキャンペーン」の周知に向け、鈴木知事が街頭でチラシを手渡しＰＲしました。 大型連休のＵターンラッシュに合わせて秋田駅で行われた「秋田移住ブーストキャンペーン」のＰＲ活動。鈴木健太知事が県の移住・定住促進課の職員と新幹線を利用する人などにチラシを配り、取り組みを知ってもらおうと呼びかけました。「秋田移住