◇パ・リーグオリックス3─0ロッテ（2026年5月6日京セラドーム）今季4度目の同一カード3連勝で貯金を今季最多の9としたオリックス・岸田監督は、「最後に（相手の）ミスをしっかり生かして点を取れたのはよかったところ」とうなずいた。この日は太田、紅林の二遊間を休ませ、代わりにスタメン出場の野口、宜保がそれぞれ適時打や好守などで躍動。「みんな頑張ってくれているんで、休ませられるところもありますし。紅林