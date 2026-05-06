【モデルプレス＝2026/05/06】お笑いコンビ・次長課長の河本準一が5月4日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】51歳吉本芸人「若々しいというより少年」ファン驚きの斬新ニューヘア◆河本準一、個性的な新ヘアスタイル披露河本は「ニューヘアー！！」とつづり、前髪を直線的に短く切り揃えた新ヘアスタイルを披露。「似合ってんの？この髪」とコメントし、ユニークなヘアチェンジを報