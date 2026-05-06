コーヒーの健康リスクは「飲むタイミング」も重要な要素の一つだ。レストランや喫茶店では食後にコーヒーが出されることが多く、それが定着しているが、じつはこの「食後の一杯」こそが、消化器疾患のリスクを高める可能性があるという。「コーヒーは体にいいのか、それとも悪いのか」という議論に対して、最先端の研究を進めているハーバード大学医学部のウォルター・チャン准教授らが解説する。【前編記事】『ハーバード大が《コ