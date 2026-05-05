５日、江蘇省・常州駅で乗車を待つ人々。（常州＝新華社配信／陳暐）【新華社北京5月5日】中国の労働節（メーデー）5連休最終日の5日、帰省や行楽を終えた人たちのUターンラッシュが各地でピークを迎えた。５日、黒竜江省・ハルビン駅でホームを歩く人々。（ハルビン＝新華社配信／原勇）５日、貴州省・貴陽北駅の待合ホールで乗車を待つ人々。（貴陽＝新華社配信／張維）５日、江蘇省淮安市洪沢区内の高速道路で渋滞する