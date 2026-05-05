ゴールデンウイークも終盤！5月5日のきょうは、「こどもの日」。こちらは富士市の「富士山こどもの国」。多くの人が訪れていましたが、その理由は…？（記者）「子どもの日のきょう、富士山こどもの国では中学生以下の入園料が無料ということで多くの人で行列ができています。」こどもの日ということで、きょうは中学生以下が入園無料！見どころは晴天の中を泳ぐ、223匹のこいのぼり！富士山こどもの国では、毎年ゴ