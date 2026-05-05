お笑いコンビ・南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代（47）が、5日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演した。【写真】しずちゃん＆佐藤達が結婚報告明石家さんまから「しずちゃん、結婚…」と向けられ、「しました、4年目です」と即答。「どうや？」に対し、食い気味に「聞きたい？」とにっこり。しずちゃんは「新婚当初から本当に毎日、心臓の音を聞き合っています」とおのろけ。2022年12月